Бокс. После ДТП в Нигерии Энтони Джошуа собирается завершить карьеру
время публикации: 07 января 2026 г., 11:27 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 11:34
Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа в ближайшее время закончит карьеру.
Об этом заявил его дядя Адемола Джошуа. Он сказал, что Энтони больше не выйдет на ринг.
Недавно Энтони Джошуа попал в аварию в Нигерии. Сам он не получил серьезных травм, но в этом ДТП погибли два члена его команды.
Энтони Джошуа одержал 29 побед на профессиональном ринге и потерпел 4 поражения.
Недавно СМИ писали, что в 2026 году может состояться его бой против Тайсона Фьюри.
