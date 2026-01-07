Бокс. После ДТП в Нигерии Энтони Джошуа собирается завершить карьеру

Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа в ближайшее время закончит карьеру.

Об этом заявил его дядя Адемола Джошуа. Он сказал, что Энтони больше не выйдет на ринг.

Недавно Энтони Джошуа попал в аварию в Нигерии. Сам он не получил серьезных травм, но в этом ДТП погибли два члена его команды.

Энтони Джошуа одержал 29 побед на профессиональном ринге и потерпел 4 поражения.

Недавно СМИ писали, что в 2026 году может состояться его бой против Тайсона Фьюри.