x
07 января 2026
|
последняя новость: 12:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 января 2026
|
07 января 2026
|
последняя новость: 12:23
07 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Бокс. После ДТП в Нигерии Энтони Джошуа собирается завершить карьеру

Бокс
Знаменитые спортсмены
время публикации: 07 января 2026 г., 11:27 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 11:34
Бокс. После ДТП в Нигерии Энтони Джошуа собирается завершить карьеру
AP Photo/Lynne Sladky

Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа в ближайшее время закончит карьеру.

Об этом заявил его дядя Адемола Джошуа. Он сказал, что Энтони больше не выйдет на ринг.

Недавно Энтони Джошуа попал в аварию в Нигерии. Сам он не получил серьезных травм, но в этом ДТП погибли два члена его команды.

Энтони Джошуа одержал 29 побед на профессиональном ринге и потерпел 4 поражения.

Недавно СМИ писали, что в 2026 году может состояться его бой против Тайсона Фьюри.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 января 2026

Бокс. Фьюри объявил о возвращении на ринг
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 декабря 2025

Бокс. Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 декабря 2025

Легендарный боксер Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 декабря 2025

Скандал в финале чемпионата мира по боксу. Россиянин укусил соперника