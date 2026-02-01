Футбол. Чемпионат Англии. Историческая победа "Челси". Рекорд Салаха

Состоялись матчи двадцать четвертого тура чемпионата Англии. "Челси" одержал волевую победу над "Вест Хэмом" 3:2.

Челси (Лондон) - Вест Хэм (Лондон) 3:2

"Челси" одержал третью победу подряд и поднялся на четвертое место.

В дерби добыта историческая победа. Впервые в матче Премьер-лиги "Челси" победил, проигрывая после первого тайма не менее двух голов. Согласно данным статистического сервиса Opta, таких матчей было 57.

"Молотобойцы", прервавшие серию из двух побед, находятся в зоне вылета.

Интересный, хотя и бесполезный факт. На трибунах присутствовал отец тренера "Челси" Лерой Росеньор, в свое время выступавший за "Вест Хэм".

В первом тайме отличились Джеррод Боуэн и Крисенсаи Саммервилл.

Лиам Росеньор после перерыва выпустил на поле (то есть на 46-й минуте) Кукурелью, Жоау Педру и Уэсли Фофана. И они изменили ход матча.

Хотя в начале второй половины гости продолжали давить, и даже казалось, что они одержат третью победу подряд.

На 57-й й минуте Фофана навесил. Жоау Педру головой отправил мяч в сетку 1:2. На 70-й минуте после удара Делапа мяч попал в перекладину. Кукурелья отлично сыграл на добивании 2:2.

На второй минуте компенсированного времени после передачи Жоау Педру победный гол забил Энцо Фернандес.

На седьмой минуте компенсированного времени произошла потасовка, по итогам которой был удален защитник "Вест Хэма" Жан-Клэр Тодибо.

Ливерпуль - Ньюкасл 4:1

На 36-й минуте Энтони Гордон вывел "сорок" вперед 0:1.

Еще до перерыва Уго Экитике отличился дважды.

На 67-й минуте гол забил Флориан Вирц. Голевую передачу сделал Мохамед Салах и стал рекордсменом Премьер-лиги по результативным действиям на одном стадионе. 152 очка по системе "гол + пас". Египтянин обошел Уэйна Руни и Тьерри Анри.

На третьей минуте компенсированного времени гол забил Ибрагима Конате.