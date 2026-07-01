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В Иерусалиме открылась 22-я "Маккабиада"

Спорт/важное
время публикации: 01 июля 2026 г., 22:18 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 22:38
В Иерусалиме открылась 22-я "Маккабиада"
Danny Maron/Flash90

В среду, 1 июля, на иерусалимском стадионе "Тедди" состоялась торжественная церемония открытия 22-й "Маккабиады".

В играх примут участие более 8 тысяч спортсменов из 55 стран, которые будут бороться за победу в 45 дисциплинах.

Девизом нынешних игр стал лозунг "More Than Ever" ("Сейчас – как никогда прежде").

Соревнования будут проходить в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе, Герцлии, Раанане и других городах. Закрытие состоится 13 июля в Тель-Авиве.

На церемонии открытия выступил президент Израиля Ицхак Герцог. Обращаясь к спортсменам, он сказал: "Перед лицом растущего антисемитизма мы зажигаем факел Маккабиады. Мы рассказываем историю народа Израиля – историю, которая принадлежит и вам, спортсменки и спортсмены. Передайте послание любви от Государства Израиль всем еврейским общинам мира".

"Маккабиада", которую нередко называют "еврейскими Олимпийскими играми", проводится с 1932 года и считается одним из крупнейших мультиспортивных мероприятий мира по числу участников. В прошлом году игры были перенесены на лето 2026-го в связи с ситуацией в сфере безопасности.

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