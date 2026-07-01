Кейн забил два гола. Англичане победили конголезцев

В Атланте встречаются сборные Англии и Демократической республики Конго. Англичане победили 2:1.

В стартовом составе англичан появился Маркус Рэшфорд. Он и Гарри Кейн проводят 15-е матчи чемпионатов мира.

У "леопардов" в запасе остался Седрик Бакамбю, а заменивший его в старте Брайан Сипенга (Кастельон, Испания) открыл счет на 7-й минуте. Он ушел от Спенса и метров с 10 отправил мяч в ближнюю "шестерку" 0:1.

Интересный эпизод последовал за этим. Деклан Райс в явно непарламентарных выражениях рассказал Спенсу и остальным защитникам об их игре в начале матча.

На 10-й минуте вратарь и защитник конголезцев столкнулись. Им оказывали медицинскую помощь.

Первый опасный момент англичане создали на 29-й минуте. Райс навесил со штрафного. Мяч попал в колено защитника и едва не влетел в угол ворот. рядом со штангой. Через минуту Райс навесил. Беллингем оказался один перед воротами и нанес удар головой. Мпаси-Нзау в красивом прыжке мяч парировал. На 36-й минуте Рэшфорд пробил метров с 8. Ван Биссака вынес мяч с линии ворот.

На 42-й минуте конголезцы могли удвоить преимущество. Мяч после удара Виссы попал в штангу.

В минуты, добавленные к первому тайму, англичане создали два голевых момента. Мпаси-Нзау парировал мяч после удара Беллингема головой. После подачи углового Кейн бил метров с 5. Вратарь мяч отбил.

Воспитанник ПСЖ и бывший вратарь юношеской сборной Франции Лионель Мпаси-Нзау (Гавр) в первом тайме работал чудотворцем, не позволив англичанам отыграться.

На 52-й минуте Беллингем сделал передачу в штрафную. Рэшфорд обыграл защитника и пробил метров с 10. Мяч попал в сетку с внешней стороны. Через минуту Мпаси-Нзауу парировал мяч после удара Беллингема.

На 75-й минуте Гарри Кейн головой отправил мяч в нижний угол 1:1.

На 86-й минуте вратарь отразил мяч после удара Беллингема. Гордон делает пас в штрафную. Кейн "качнул" двух защитников и точно пробил 2:1. Кейн забил два гола. Оба раза ему ассистировал Гордон.

В конце конголезцы пытались устроить штурм, но до реальных угроз дело не дошло.