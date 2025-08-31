x
31 августа 2025
|
последняя новость: 21:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 августа 2025
|
31 августа 2025
|
последняя новость: 21:12
31 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Евробаскет. Израильтяне победили сборную Франции

Сенсации
Баскетбол
время публикации: 31 августа 2025 г., 20:03 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 20:03
Евробаскет. Израильтяне победили сборную Франции
AP Photo/Petr David Josek

В матче третьего тура чемпионата Европы по баскетболу израильтяне победили сборную Франции 82:69.

Грузия - Греция 53:94

Словения - Бельгия 86:69

Израиль - Франция 82:69

Французы выиграли первую четверть 22:17.

Первая половина завершилась вничью 36:36.

После 30 минут впереди французы 56:55.

Дени Авдия набрал 23 очка, сделал 8 подборов и 5 перехватов.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 августа 2025

Евробаскет. Польские фанаты освистали гимн Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 августа 2025

Дончич и Йокич набрали по 39 очков. Результаты матчей чемпионата Европы по баскетболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 августа 2025

Евробаскет. Израильтяне проиграли сборной Польши
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 августа 2025

Евробаскет. Волевая победа бельгийцев. Поражение сборной Грузии