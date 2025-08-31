Евробаскет. Израильтяне победили сборную Франции
время публикации: 31 августа 2025 г., 20:03 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 20:03
В матче третьего тура чемпионата Европы по баскетболу израильтяне победили сборную Франции 82:69.
Грузия - Греция 53:94
Словения - Бельгия 86:69
Израиль - Франция 82:69
Французы выиграли первую четверть 22:17.
Первая половина завершилась вничью 36:36.
После 30 минут впереди французы 56:55.
Дени Авдия набрал 23 очка, сделал 8 подборов и 5 перехватов.
