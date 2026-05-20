x
20 мая 2026
|
последняя новость: 08:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 мая 2026
|
20 мая 2026
|
последняя новость: 08:41
20 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Впервые с 2004 года "Арсенал" стал чемпионом Англии по футболу

Футбол
время публикации: 20 мая 2026 г., 07:46 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 07:46
Впервые с 2004 года "Арсенал" стал чемпионом Англии по футболу
AP Photo/Alberto Pezzali

В матче тридцать седьмого тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" не смог победить "Борнмут" 1:1.

"Арсенал" впервые с 2004 года стал чемпионом Англии.

Борнмут - Манчестер Сити 1:1

Отставание от "Арсенала" 4 очка.

"Горожане" едва не проиграли. Эрлинг Холанн сравнял счет на пятой минуте компенсированного времени.

Челси (Лондон) - Тоттенхэм (Лондон) 2:1

"Тоттенхэм" в последнем туре будет вести борьбу за выхивание с "Вест Хэмом". У "шпор" преимущество 2 очка.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 мая 2026

"Апоэль" (Беэр-Шева) стал чемпионом Израиля по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 мая 2026

"Рома" победила в дерби. "Наполи" сыграет в Лиге чемпионов. Голевая передача Соломона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 мая 2026

Команда Криштиану Роналду проиграла в финале Азиатской Лиги чемпионов 2
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2026

Футбол. "Бейтар" исключил "Маккаби" из чемпионской гонки