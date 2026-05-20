Впервые с 2004 года "Арсенал" стал чемпионом Англии по футболу

В матче тридцать седьмого тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" не смог победить "Борнмут" 1:1.

"Арсенал" впервые с 2004 года стал чемпионом Англии.

Борнмут - Манчестер Сити 1:1

Отставание от "Арсенала" 4 очка.

"Горожане" едва не проиграли. Эрлинг Холанн сравнял счет на пятой минуте компенсированного времени.

Челси (Лондон) - Тоттенхэм (Лондон) 2:1

"Тоттенхэм" в последнем туре будет вести борьбу за выхивание с "Вест Хэмом". У "шпор" преимущество 2 очка.