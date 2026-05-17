"Рома" победила в дерби. "Наполи" сыграет в Лиге чемпионов. Голевая передача Соломона

Состоялись матчи тридцать седьмого тура чемпионата Италии. "Фиорентина" победила "Ювентус" 2:0.

Рома - Лацио (Рим) 2:0

Оба мяча забил защитник Джанлука Манчини..

"Рома" поднялась на четвертое место, но еще не гарантировала участие в Лиге чемпионов.

"Орлы" остались вне зоны еврокубков.

Комо - Парма 1:0

"Комо" одержал третью победу в последних четырех матчах и поднялся на пятое место.

"Парма" уже гарантировала себе место в элите и спокойно доигрывает сезон.

Дженоа - Милан 1:2

"Милан" прервал серию из трех матчей без побед и поднялся на третье место.

Ювентус (Милан) - Фиорентина (Флоренция) 0:2

На 34-й минуте после передачи Манора Соломона счет открыл Шер Ндур.

На 72-й минуте со скамейки запасных был удален защитник "Фиорентины" Лука Раньери. Причина - "агрессия против арбитра".

На 83-й минуте гол забил Роландо Мандрагора, который в 2022 году перешел в "Фиорентину" из "Ювентуса". За основную команду туринцев полузащитник сыграл всего несколько матчей.

"Ювентус" опустился на шестое место.

"Фиорентина" сохранила место в элите.

Пиза - Наполи 0:3

"Пиза" уже давно вылетела, а "Наполи" гарантировал участие в Лиге чемпионов.