Футбол. "Бейтар" исключил "Маккаби" из чемпионской гонки

Завершился тридцать четвертый тур верхнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу.

Положение команд. "Апоэль" (Беэр-Шева) 76 очков, "Бейтар" 74, "Маккаби" (Тель-Авив) 65, "Апоэль" (Тель-Авив) 59, "Маккаби" (Хайфа) 49, "Апоэль" (Петах-Тиква) 38.

Маккаби (Хайфа) - Апоэль (Петах-Тиква) 1:1

"Апоэль" прервал серию поражений, но остался на шестом месте.

Маккаби (Тель-Авив) - Бейтар (Иерусалим) 1:2

Чтобы сохранить шансы в борьбе за второе место, "Маккаби" нужно было побеждать.

На 37-й минуте был отменен гол хозяев из-за офсайда.

На 51-й минуте Дор Перец вывел "Маккаби" вперед.

На 60-й минуте Омер Ацили сравнял счет 1:1. На 80-й минуте Тимоти Музи забил победный гол 1:2.