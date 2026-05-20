Мир

Конгрессмен-республиканец, выступавший против Израиля, проиграл праймериз

США
Республиканская партия
время публикации: 20 мая 2026 г., 03:39 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 05:45
Томас Масси
AP Photo/Carolyn Kaster

Конгрессмен-республиканец от Кентукки Томас Масси проиграл праймериз Республиканской партии бывшему бойцу спецназа ВМС США Эду Гэлрейну, которого открыто поддержал президент Дональд Трамп.

Этот результат стал важной победой для Трампа и произраильских организаций, включая AIPAC, вложивших миллионы долларов в кампанию против Масси.

Томас Масси неоднократно конфликтовал с Трампом по ключевым вопросам и последовательно выступал против предоставления Израилю финансовой и военной помощи.

