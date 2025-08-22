Кадетский Евробаскет. Румынки победили сборную Израиля

В Питешти, Румыния, продолжается женский кадетский чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 16 лет).

Израильтянки проиграли сборной Румынии 72:73.

Румынки выиграли первую четверть и первую половину матча - 18:12, 34:27.

В третьей четверти израильтянки резко изменили ход матча. После 30 минут впереди сборная Израиля 50:45.

Выдающийся матч провела Мааян Горин (29 + 4 подбора + 3 перехвата).

Лучшим игроком матча стала Иоанна-Ванесса Велча (31 + 4 подбора + 4 передачи).

Завтра в матче за 11-е место израильтянки сыграют с командой, проигравшей в матче Хорватия - Венгрия.