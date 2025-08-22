x
22 августа 2025
22 августа 2025
22 августа 2025
Спорт

Forbes. Список теннисистов, больше всех заработавших а 2025 году

Теннис
Знаменитые спортсмены
Рейтинги
время публикации: 22 августа 2025 г., 19:10
Forbes. Список теннисистов, больше всех заработавших а 2025 году
AP Photo/Kin Cheung, File

Журнал Forbes опубликовал список теннисистов, больше всех заработавших в 2025 году.

Возглавляет список испанец Карлос Алькарас (48.3 миллиона долларов. 13.3 миллиона - заработок "на корте").

На втором месте первая ракетка мира итальянец Янник Синнер 47.3 миллиона (20.3 - на корте).

3. Коко Гофф (США) - 37.2 (12.2).

4. Новак Джокович (Сербия) - 29.6 (4.6)

5. Арина Соболенко (Беларусь) - 27.4 (12.4).

6. Чжэн Циньвэнь (Китай) - 26.1 (5.1).

7. Ига Швентек (Польша) - 24 (9).

8. Тейлор Фриц (США) - 15.6 (8.6).

9. Фрэнсис Тиафо (США) - 15.2 (3.2).

10. Даниил Медведев (Россия) - 14.3 (4.3).

Спорт
