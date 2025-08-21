Умер бывший тренер сборной Украины по баскетболу

На 75-м году жизни умер известный баскетбольный тренер Владимир Севастьянов, сообщает сайт Федерации баскетбола Украины.

В 2000-02 годах он работал в тренерском штабе юниорской и юношеской сборных Украины.

Владимир Севастьянов работал с многими украинскими командами.

В 2012 году "Авиастар" (Запорожье) под его руководством стал обладателем Кубка Украины.