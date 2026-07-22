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Спорт

"Апоэль" Беэр-Шева проиграл "Викингуру" в квалификации Лиги чемпионов

Футбол
время публикации: 22 июля 2026 г., 09:39 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 09:42
"Апоэль" Беэр-Шева проиграл "Викингуру" в квалификации Лиги чемпионов
Danny Maron/Flash90

"Апоэль" Беэр-Шева уступил исландскому "Викингуру" со счетом 1:2 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча состоялась вечером 21 июля в Рейкьявике.

Хозяева первыми открыли счет. Полузащитник израильской команды Кингс Кангва восстановил равновесие, однако позднее "Викингур" забил второй мяч и удержал победный результат.

Ответный матч пройдет 29 июля.

Для выхода в третий квалификационный раунд чемпиону Израиля необходимо побеждать с разницей как минимум в два мяча либо выигрывать в один мяч и добиваться успеха в дополнительное время или серии пенальти.

Спорт
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