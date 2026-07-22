"Апоэль" Беэр-Шева проиграл "Викингуру" в квалификации Лиги чемпионов

"Апоэль" Беэр-Шева уступил исландскому "Викингуру" со счетом 1:2 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча состоялась вечером 21 июля в Рейкьявике.

Хозяева первыми открыли счет. Полузащитник израильской команды Кингс Кангва восстановил равновесие, однако позднее "Викингур" забил второй мяч и удержал победный результат.

Ответный матч пройдет 29 июля.

Для выхода в третий квалификационный раунд чемпиону Израиля необходимо побеждать с разницей как минимум в два мяча либо выигрывать в один мяч и добиваться успеха в дополнительное время или серии пенальти.