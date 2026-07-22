Финал чемпионата мира по футболу собрал рекордную телеаудиторию в США

Финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины посмотрели в США около 62,8 млн человек. Это самый высокий показатель в истории футбольных трансляций в стране. Испания победила со счетом 1:0, забив единственный гол в дополнительное время.

Англоязычная трансляция на Fox собрала в среднем 38,9 млн зрителей, испаноязычная трансляция на Telemundo и стриминговой платформе Peacock – еще 23,9 млн. Предыдущий американский рекорд принадлежал финалу чемпионата мира 2022 года между Аргентиной и Францией, который посмотрели около 22,3 млн человек.

Таким образом, аудитория финала выросла почти втрое по сравнению с предыдущим мировым первенством. При этом матч заметно уступил главному телевизионному событию американского спорта – последнюю трансляцию Super Bowl посмотрели около 126 млн зрителей.