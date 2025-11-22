x
22 ноября 2025
22 ноября 2025
22 ноября 2025
последняя новость: 20:44
22 ноября 2025
Спорт

"Ноттингем" разгромил "Ливерпуль". Результаты матчей чемпионата Англии

Футбол
время публикации: 22 ноября 2025 г., 19:17 | последнее обновление: 22 ноября 2025 г., 19:24
"Ноттингем" разгромил "Ливерпуль". Результаты матчей чемпионата Англии
AP

Состоялись матчи двенадцатого тура чемпионата Англии. "Ноттингем" в гостях разгромил "Ливерпуль" 3:0.

Борнмут - Вест Хэм (Лондон) 2:2

На 69-й минуте "молотобойцы" вели в счете 2:0. Оба гола забил Каллум Уилсон (в 2014 -20 годах он был игроком "Борнмута").

На 81-й минуте была ничья 2:2.

Брайтон энд Хоув - Брентфорд 2:1

Гости могли отыграться. Но на третьей минуте компенсированного времени Игор Тиагу не реализовал пенальти.

"Чайки" дома не проигрывают с апреля.

Фулхэм (Лондон) - Сандерленд 1:0

"Черные коты" потерпели первое поражение в пяти матчах и не сумели подняться в первую пятерку.

Победный гол на 84-й минуте забил Рауль Хименес.

Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:3

Впервые с 1965 года "Ливерпуль" проиграл два матча чемпионата подряд с крупным счетом.

Оружие "лесников" - плотная оборона и стандарты - сработало идеально.

"Ливерпуль" - четвертый действующий чемпион Англии, потерпевший не менее 6 поражений в первых 12 матчах сезона.

Вулверхэмптон - Кристал Пэлас (Лондон) 0:2

Спорт
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 ноября 2025

// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 ноября 2025

// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 ноября 2025

// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 ноября 2025

