"Бавария" и "Боруссия" громят соперников. Результаты матчей Бундеслиги

Состоялись матчи одиннадцатого тура чемпионата Германии. "Бавария" разгромила "Фрайбург" 6:2.

Хаййденхайм - Боруссия (Менхенгладбах) 0:3

"Боруссия" одержала третью победу подряд и поднялась на 11-е место.

Вольфсбург - Байер (Леверкузен) 1:3

"Волки" не могут победить дома в 15-м матче подряд - с января.

"Байер" поднялся на второе место.

Аугсбург - Гамбург 1:0

Израильский голкипер Даниэль Перец остался у "Гамбурга" в запасе.

Победный гол на 76-й минуте забил Антон Каде.

Бавария (Мюнхен) - Фрайбург 6:2

С 17-й по 22-ю минуты "Фрайбург" вел в счете 2:0.

Михаэль Олисе (23 года и 345 дней) стал самым молодым игроком "Баварии" (начаиная с 2004 года) принявшим участие в пяти голах в одном матче (2 гола + 3 результативные передачи).

По одному голу забили Гарри Кейн, 17-летний Леннарт Карл, Дайо Упамекано, Николас Джексон.

Боруссия (Дортмунд) - Штутгарт 3:3

"Боруссия" вела в счете 2:0 и 3:2.

Все голы в ворота хозяев забил Дениз Ундав. Команда из Дортмунда -- его любимый соперник - 5 голов, больше чем в ворота любой другой команды Бундеслиги.