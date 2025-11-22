x
22 ноября 2025
Спорт

Чемпионат Испании. Потрясающий победный гол Дуро в дерби

Футбол
время публикации: 22 ноября 2025 г., 12:20 | последнее обновление: 22 ноября 2025 г., 12:25
Чемпионат Испании. Потрясающий победны гол Дуро в дерби
AP Photo/Manu Fernandez

В стартовом матче тринадцатого тура чемпионата Испании "Валенсия" победила "Леванте" 1:0.

"Валенсия" прервала серию из 7 матчей без побед.

"Летучие мыши" поднялись на 15-е место.

"Леванте" остался в зоне вылета.

Дерби Валенсии получилось очень напряженным.

На 63-й минуте гол Диего Лопеса (Валенсия) был отменен из-за офсайда.

На 79-й минуте Уго Дуро, вышедший на замену, нанес великолепный удар "ножницами" через себя 1:0.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
