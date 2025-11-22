Чемпионат Испании. Потрясающий победный гол Дуро в дерби
время публикации: 22 ноября 2025 г., 12:20 | последнее обновление: 22 ноября 2025 г., 12:25
В стартовом матче тринадцатого тура чемпионата Испании "Валенсия" победила "Леванте" 1:0.
"Валенсия" прервала серию из 7 матчей без побед.
"Летучие мыши" поднялись на 15-е место.
"Леванте" остался в зоне вылета.
Дерби Валенсии получилось очень напряженным.
На 63-й минуте гол Диего Лопеса (Валенсия) был отменен из-за офсайда.
На 79-й минуте Уго Дуро, вышедший на замену, нанес великолепный удар "ножницами" через себя 1:0.
