"Апоэль" лидирует. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 22 ноября 2025 г., 09:30 | последнее обновление: 22 ноября 2025 г., 09:30
Завершился двенадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует тель-авивский "Апоэль" (9 побед).
По 8 побед у "Олимпиакоса", "Црвены Звезды" и "Панатинаикоса".
"Маккаби" (3 победы) занимает предпоследнее место.
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Париж (Франция) 98:86
Защитник "Парижа" Джастин Робинсон набрал 35 очков.
Баскония (Витория, Испания) - Бавария (Мюнхен, Германия) 95:73
Первую четверть "Бавария" выиграла 26:14.
Партизан (Белград, Сербия) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 87:99
Защитник "Партизана" Стерлинг Браун набрал 27 очков.
Валенсия (Испания) - Црвена звезда (Белград, Сербия) 76:73
Защиник гостей Коди Миллер-Макинтайр набрал 23 очка и сделал 8 подборов.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 ноября 2025