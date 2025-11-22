x
22 ноября 2025
Спорт

"Апоэль" лидирует. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 22 ноября 2025 г., 09:30 | последнее обновление: 22 ноября 2025 г., 09:30
"Апоэль" лидирует. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/David Zalubowski

Завершился двенадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует тель-авивский "Апоэль" (9 побед).

По 8 побед у "Олимпиакоса", "Црвены Звезды" и "Панатинаикоса".

"Маккаби" (3 победы) занимает предпоследнее место.

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Париж (Франция) 98:86

Защитник "Парижа" Джастин Робинсон набрал 35 очков.

Баскония (Витория, Испания) - Бавария (Мюнхен, Германия) 95:73

Первую четверть "Бавария" выиграла 26:14.

Партизан (Белград, Сербия) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 87:99

Защитник "Партизана" Стерлинг Браун набрал 27 очков.

Валенсия (Испания) - Црвена звезда (Белград, Сербия) 76:73

Защиник гостей Коди Миллер-Макинтайр набрал 23 очка и сделал 8 подборов.

