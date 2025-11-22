Чемпионат Франции. "Марсель" разгромил "Ниццу" и лидирует
время публикации: 22 ноября 2025 г., 09:03 | последнее обновление: 22 ноября 2025 г., 09:03
В стартовом матче тринадцатого тура тринадцатого тура чемпионата Франции "Марсель" в гостях разгромил "Ниццу" 5:1.
"Марсель" поднялся на первое место, на 1 очко опережая ПСЖ.
На 11-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг после подачи углового открыл счет 0:1.
"Орлята" бросились отыгрываться, создали несколько опасных моментов и пропустили второй гол.
На 33-й минуте Мейсон Гринвуд пробил с линии штрафной. Мяч задел ногу защитника и перелетел через вратаря 0:2.
В начале второго тайма точные удары нанесли Гринвуд и Тимоти Веа.
На 63-й минуте Мохамед Али Шо ударом головой "размочил счет" 1:4.
На 74-й минуте после передачи Обамеянга Игор Пайшан отправил мяч в пустые ворота.
