22 ноября 2025
22 ноября 2025
Спорт

Чемпионат Франции. "Марсель" разгромил "Ниццу" и лидирует

Футбол
время публикации: 22 ноября 2025 г., 09:03
AP Photo/Jean-Francois Badias

В стартовом матче тринадцатого тура тринадцатого тура чемпионата Франции "Марсель" в гостях разгромил "Ниццу" 5:1.

"Марсель" поднялся на первое место, на 1 очко опережая ПСЖ.

На 11-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг после подачи углового открыл счет 0:1.

"Орлята" бросились отыгрываться, создали несколько опасных моментов и пропустили второй гол.

На 33-й минуте Мейсон Гринвуд пробил с линии штрафной. Мяч задел ногу защитника и перелетел через вратаря 0:2.

В начале второго тайма точные удары нанесли Гринвуд и Тимоти Веа.

На 63-й минуте Мохамед Али Шо ударом головой "размочил счет" 1:4.

На 74-й минуте после передачи Обамеянга Игор Пайшан отправил мяч в пустые ворота.

