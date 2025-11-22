Чемпионат Франции. "Марсель" разгромил "Ниццу" и лидирует

В стартовом матче тринадцатого тура тринадцатого тура чемпионата Франции "Марсель" в гостях разгромил "Ниццу" 5:1.

"Марсель" поднялся на первое место, на 1 очко опережая ПСЖ.

На 11-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг после подачи углового открыл счет 0:1.

"Орлята" бросились отыгрываться, создали несколько опасных моментов и пропустили второй гол.

На 33-й минуте Мейсон Гринвуд пробил с линии штрафной. Мяч задел ногу защитника и перелетел через вратаря 0:2.

В начале второго тайма точные удары нанесли Гринвуд и Тимоти Веа.

На 63-й минуте Мохамед Али Шо ударом головой "размочил счет" 1:4.

На 74-й минуте после передачи Обамеянга Игор Пайшан отправил мяч в пустые ворота.