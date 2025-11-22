x
последняя новость: 14:12
Спорт

Юниорский чемпионат Европы по тхэквондо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль

Тхэквондо
время публикации: 22 ноября 2025 г., 08:36 | последнее обновление: 22 ноября 2025 г., 08:43
Юниорский чемпионат Европы по тхэквондо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Эгле, Швейцария, завершился юниорский чемпионат Европы по тхэквондо.

16-летняя израильтянка Рони Абраами стала бронзовым призером в весовой категории до 63 кг.

Победила в этой весовой категории Ваня Ранков (Сербия). Серебряная медаль у Лампер Бромбергер (Греция).

Еще одну бронзовую медаль завоевала Аня Хргич (Босния и Герцеговина).

Израильтянка Липаз Хаджама (весовая категория до 68 кг) заняла пятое место.

Спорт
