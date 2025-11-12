Израильтянин завоевал серебряную медаль юношеского чемпионата Европы по боксу
В Ереване завершились юношеский и молодежный чемпионаты Европы по боксу.
19-летний израильтянин Давид Захари (легкий вес) завоевал серебряную медаль юношеского чемпионата.
В полуфинале он техническим нокаутом в третьем раунде победил армянина Арена Асламазяна.
В прошлом году он дошел до четвертьфинала юношеского чемпионата Европы.
