Спорт

Израильтянин завоевал серебряную медаль юношеского чемпионата Европы по боксу

Бокс
время публикации: 12 ноября 2025 г., 07:13 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 07:13
Израильтянин завоевал серебряную медаль юношеского чемпионата Европы по боксу
AP Photo/Aaron Favila

В Ереване завершились юношеский и молодежный чемпионаты Европы по боксу.

19-летний израильтянин Давид Захари (легкий вес) завоевал серебряную медаль юношеского чемпионата.

В полуфинале он техническим нокаутом в третьем раунде победил армянина Арена Асламазяна.

В прошлом году он дошел до четвертьфинала юношеского чемпионата Европы.

