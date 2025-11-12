Израильтянка стала победительницей детского чемпионата Европы по тхэквондо
время публикации: 12 ноября 2025 г., 09:02 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 09:02
В Афинах проходит детский чемпионат Европы по тхэквондо.
Израильтянка Лотем Малиновски стала победительницей в весовой категории до 57 кг.
В финале она победила грузинку Анастасию Гочиашвили.
Бронзовые медали завоевали Сенем Нехир Пинарчир (Турция) и Анастасия Циола (Греция).
