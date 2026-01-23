x
23 января 2026
Спорт

Антиизраильская акция во время эстафеты олимпийского огня в Венеции

Венеция
Акции протеста
Италия
Олимпиада 2026
время публикации: 23 января 2026 г., 09:30 | последнее обновление: 23 января 2026 г., 09:33
Антиизраильская акция во время эстафеты олимпийского огня в Венеции
AP Photo/Luca Bruno

В Венеции небольшая группа антивоенных активистов устроила акцию протеста против участия Израиля и США в зимних Олимпийских играх Милан-Кортина 2026.

Для манифестации активисты выбрали время, когда олимпийский огонь провозили по Гранд-каналу. Эстафета огня должна завершиться в Милане 6 февраля, в день церемонии открытия Игр.

На плакатах участников акции были надписи на итальянском языке: "Олимпиада крови 2026", "Прочь Израиль и США", "Если ты не видишь разрушение природы, не слышишь крик угнетенных народов, не выражаешь свое несогласие – ты соучастник". Некоторые активисты держали в руках палестинские флаги.

