WSJ: ОАЭ намерены заморозить иранские активы, это грозит обрушить экономику режима

Как пишет издание Wall Street Journal, Объединенные Арабские Эмираты в ответ на обстрелы рассматривают возможность замораживания иранских активов, сумма которых исчисляется миллиардами долларов.

Согласно публикации, угроза уже передана иранской стороне. Отмечается, что финансовая система ОАЭ является для иранской экономики линией жизни – благодаря ей режим аятолл имел доступ к иностранной валюте и международным торговым рынкам. Разрыв связей будет иметь для экономики Ирана крайне тяжелые последствия.

WSJ цитирует аналитиков, по словам которых, на протяжении многих лет ОАЭ были каналом, позволявшим иранскому бизнесу обходить западные санкции. Речь идет об инфраструктуре, позволявшей режиму продолжать экспорт нефти и использовать доходы для финансирования военных разработок и помощи сателлитам.

Если Эмираты решат нанести решат нанести удар по теневой финансовой империи режима, первыми пострадают счета, связанные с Корпусом стражей исламской революции, контролирующим значительную часть иранской экономики и ведущим обстрелы территории ОАЭ.

Западным странам было хорошо известно о теневой деятельности руководства Объединенных Арабских Эмиратов. Еще в 2022 году Международная организация по противодействию с легализацией преступных доходов внесла ОАЭ в "серый список" за недостаточную борьбу с отмыванием денег и финансированием террора.