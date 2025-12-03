Вольная борьба. 14-летняя израильтянка стала победительницей турниров в Чехии и Хорватии

14-летняя израильская спортсменка Маргарита Овчаренко (вольная борьба) победила в турнирах в Чехии и Хорватии.

Она выступает в возрастной категории до 15 лет.

Маргарита Овчаренко победила в юношеских турнирах в чешском городе Тринец и в хорватском городе Копривница.

Две победы спортсменки из Беэр-Шевы за две недели.