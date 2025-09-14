Чемпионат мира по борьбе. Исмаил Мусукаев ударил соперника
время публикации: 14 сентября 2025 г., 15:37 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 15:45
В Загребе начался чемпионат мира по борьбе.
Выступающий за Венгрию Исмаил Мусукаев (вольная борьба) (весовая категория до 70 кг) несколько раз ударил по голове японца Йосиносуке Аояги.
Аояги победил Мусукаева в четвертьфинале, сообщает "Спорт-экспресс".
Что-то в поведении соперника показалось россиянину, с 2019 года выступающему за сборную Венгрии, оскорбительным.
Исмаил Мусукаев - чемпион мира 2023 года, чемпион Европы 2022 года, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, участник двух олимпиад.
