Спорт

Чемпионат мира по борьбе. Исмаил Мусукаев ударил соперника

Вольная борьба
Скандалы в спорте
время публикации: 14 сентября 2025 г., 15:37 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 15:45
Чемпионат мира по борьбе. Исмаил Мусукаев ударил соперника
AP Photo/Darko Vojinovic

В Загребе начался чемпионат мира по борьбе.

Выступающий за Венгрию Исмаил Мусукаев (вольная борьба) (весовая категория до 70 кг) несколько раз ударил по голове японца Йосиносуке Аояги.

Аояги победил Мусукаева в четвертьфинале, сообщает "Спорт-экспресс".

Что-то в поведении соперника показалось россиянину, с 2019 года выступающему за сборную Венгрии, оскорбительным.

Исмаил Мусукаев - чемпион мира 2023 года, чемпион Европы 2022 года, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, участник двух олимпиад.

