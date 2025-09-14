Чемпионат мира по борьбе. Исмаил Мусукаев ударил соперника

В Загребе начался чемпионат мира по борьбе.

Выступающий за Венгрию Исмаил Мусукаев (вольная борьба) (весовая категория до 70 кг) несколько раз ударил по голове японца Йосиносуке Аояги.

Аояги победил Мусукаева в четвертьфинале, сообщает "Спорт-экспресс".

Что-то в поведении соперника показалось россиянину, с 2019 года выступающему за сборную Венгрии, оскорбительным.

Исмаил Мусукаев - чемпион мира 2023 года, чемпион Европы 2022 года, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, участник двух олимпиад.