Спорт

Вольная борьба. Израильтяне завоевали золотую и серебряную медали в Армении

Вольная борьба
время публикации: 09 ноября 2025 г., 16:44 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 16:52
Вольная борьба. Израильтяне завоевали золотую и серебряную медали в Армении
AP Photo/Hyungwon Kang

Израильские борцы вольного стиля удачно выступили на турнире в Армении, завоевав две медали.

Томер Дружняк стал победителем в весовой категории до 86 кг.

Даниэль Симонян занял второе место в весовой категории до 79 кг.

В турнире принимали участие спортсмены из Армении, Грузии, Израиля, России, Франции и Италии.

Спорт
