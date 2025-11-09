Вольная борьба. Израильтяне завоевали золотую и серебряную медали в Армении
время публикации: 09 ноября 2025 г., 16:44 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 16:52
Израильские борцы вольного стиля удачно выступили на турнире в Армении, завоевав две медали.
Томер Дружняк стал победителем в весовой категории до 86 кг.
Даниэль Симонян занял второе место в весовой категории до 79 кг.
В турнире принимали участие спортсмены из Армении, Грузии, Израиля, России, Франции и Италии.
