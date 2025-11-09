Вольная борьба. Израильтяне завоевали золотую и серебряную медали в Армении

Израильские борцы вольного стиля удачно выступили на турнире в Армении, завоевав две медали.

Томер Дружняк стал победителем в весовой категории до 86 кг.

Даниэль Симонян занял второе место в весовой категории до 79 кг.

В турнире принимали участие спортсмены из Армении, Грузии, Израиля, России, Франции и Италии.