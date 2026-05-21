Чемпионат мира по хоккею. Канадцы едва не проиграли норвежцам
время публикации: 21 мая 2026 г., 19:56 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 19:56
В матче чемпионата мира по хоккею канадцы в овертайме одолели норвежцев.
Канада - Норвегия 6:5 (овертайм)
Норвежцы вели в счете 2:0, 3:2 и 5:4.
На 59-й минуте канадцы отыгрались. На 29-й секунде овертайма Марк Шейфеле (Виннипег Джетс) забросил победную шайбу.
Латвия - Финляндия 1:7
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 мая 2026
