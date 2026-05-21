Чемпионат мира по хоккею. Немцы дал бой чемпиону
время публикации: 21 мая 2026 г., 00:39 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 00:39
В матче чемпионата мира по хоккею американцы в серии буллитов победили сборную Германии 4:3.
Швеция - Словения 6:0
По две шайбы забросили Якоб де ла Роз (Фрибур, Швейцария) и Лукас Реймонд (Детройт Ред Уингз).
Отразил 16 бросков и совершил шутаут Арвид Содерблом (Чикаго Блэк Хоукс).
США - Германия 4:3 (буллиты)
Немцы проиграли первые три матча.
После двух периодов сборная Германии вела в счете 3:2.
На 55-й минуте Томас Новак (Питтсбург Пингвинз) сравнял счет 3:3.
Немцы реализовали первый буллит и не забили четыре остальных.
Американцы реализовали четвертый и пятый буллиты.
