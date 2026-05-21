Чемпионат мира по хоккею. Немцы дал бой чемпиону

В матче чемпионата мира по хоккею американцы в серии буллитов победили сборную Германии 4:3.

Швеция - Словения 6:0

По две шайбы забросили Якоб де ла Роз (Фрибур, Швейцария) и Лукас Реймонд (Детройт Ред Уингз).

Отразил 16 бросков и совершил шутаут Арвид Содерблом (Чикаго Блэк Хоукс).

США - Германия 4:3 (буллиты)

Немцы проиграли первые три матча.

После двух периодов сборная Германии вела в счете 3:2.

На 55-й минуте Томас Новак (Питтсбург Пингвинз) сравнял счет 3:3.

Немцы реализовали первый буллит и не забили четыре остальных.

Американцы реализовали четвертый и пятый буллиты.