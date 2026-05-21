x
21 мая 2026
|
последняя новость: 00:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
21 мая 2026
|
21 мая 2026
|
последняя новость: 00:39
21 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат мира по хоккею. Немцы дал бой чемпиону

Хоккей
время публикации: 21 мая 2026 г., 00:39 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 00:39
Чемпионат мира по хоккею. Немцы дал бой чемпиону
AP Photo/Matt Krohn

В матче чемпионата мира по хоккею американцы в серии буллитов победили сборную Германии 4:3.

Швеция - Словения 6:0

По две шайбы забросили Якоб де ла Роз (Фрибур, Швейцария) и Лукас Реймонд (Детройт Ред Уингз).

Отразил 16 бросков и совершил шутаут Арвид Содерблом (Чикаго Блэк Хоукс).

США - Германия 4:3 (буллиты)

Немцы проиграли первые три матча.

После двух периодов сборная Германии вела в счете 3:2.

На 55-й минуте Томас Новак (Питтсбург Пингвинз) сравнял счет 3:3.

Немцы реализовали первый буллит и не забили четыре остальных.

Американцы реализовали четвертый и пятый буллиты.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 мая 2026

Чемпионат мира по хоккею. Победы сборных Чехии и Швейцарии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 мая 2026

Неожиданные успехи австрийцев. Результаты матчей чемпионата мира по хоккею
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 мая 2026

Чемпионат мира по хоккею. Победы сборных Австрии и Швеции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 мая 2026

Чемпионат мира по хоккею. Фавориты побеждают