Неожиданные поражения "Астон Виллы" и "Глазго Рейнджерс". Результаты матчей Лиги Европы
Состоялись матчи третьего раунда Лиги Европы. "Бранн" разгромил "Глазго Рейнджерс" 3:0.
Брага (Португалия) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 2:0
Израильский голкипер Омри Глазер остался у гостей в запасе.
Бранн (Берген, Норвегия) - Глазго Рейнджерс (Шотландия) 3:0
Стяуа (Бухарест, Румыния) - Болонья (Италия) 1:2
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Штутгарт (Германия) 1:0
Гоу Ахед Иглз (Девентер, Нидерланды) - Астон Вилла (Бирмингем, Англия) 2:1
Это очень большая сенсация. Команда из Девентера впервые в еврокубках играла с англичанами.
Победа англичан в этом матче была в 5.5 раз вероятнее (если верить букмекерам).
Генк (Бельгия) - Бетис (Севилья, Испания) 0:0
Лион (Франция) - Базель (Швейцария) 2:0
Зальцбург (Австрия) - Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 2:3
Израильский полузащитник габи Каниховский вышел в стартовом составе гостей и был заменен на 78-й минуте.