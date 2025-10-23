Неожиданные поражения "Астон Виллы" и "Глазго Рейнджерс". Результаты матчей Лиги Европы

Состоялись матчи третьего раунда Лиги Европы. "Бранн" разгромил "Глазго Рейнджерс" 3:0.

Брага (Португалия) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 2:0

Израильский голкипер Омри Глазер остался у гостей в запасе.

Бранн (Берген, Норвегия) - Глазго Рейнджерс (Шотландия) 3:0

Стяуа (Бухарест, Румыния) - Болонья (Италия) 1:2

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Штутгарт (Германия) 1:0

Гоу Ахед Иглз (Девентер, Нидерланды) - Астон Вилла (Бирмингем, Англия) 2:1

Это очень большая сенсация. Команда из Девентера впервые в еврокубках играла с англичанами.

Победа англичан в этом матче была в 5.5 раз вероятнее (если верить букмекерам).

Генк (Бельгия) - Бетис (Севилья, Испания) 0:0

Лион (Франция) - Базель (Швейцария) 2:0

Зальцбург (Австрия) - Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 2:3

Израильский полузащитник габи Каниховский вышел в стартовом составе гостей и был заменен на 78-й минуте.