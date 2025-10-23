Чемпионом Швеции стал клуб из деревни
время публикации: 23 октября 2025 г., 09:12 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 09:18
За три тура до финиша чемпионата Швеции чемпионом впервые стал "Мьельбю" (Халлевик).
Новый чемпион представляет деревню с населением 1500 человек и еще несколько лет назад играл в третьем дивизионе шведского футбола.
"Мьельбю" победил "Гетеборг" 2:0. Отрыв за 3 тура до финиша от ближайшего преследователя 11 очков.
Тренер команды Андерс Торстерссон сказал, что "это чудо, случившееся благодаря упорству и командному духу".
Эксперты сравнивают победу "Мьельбю" с победой "Лестера" в Премьер-лиге в 2016 году.
