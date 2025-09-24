x
УЕФА отклонил предложение об отстранении Израиля после давления США

время публикации: 24 сентября 2025 г., 17:44 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 17:44
AP

Израиль избежал исключения из европейских футбольных турниров после интенсивного дипломатического давления со стороны США и других союзников. По информации "Исраэль а-Йом", вопрос об отстранении израильских клубов и сборной от участия в соревнованиях УЕФА не был включен в повестку дня заседания исполкома, которое должно было состояться 23 сентября.

Ранее сообщалось, что Катар, являющийся одним из крупнейших спонсоров УЕФА, оказывал давление на европейскую футбольную организацию с требованием провести голосование по исключению Израиля из турниров. Катар усилил давление после неудачного израильского удара по лидерам ХАМАСа в Дохе.

Таким образом, команда "Маккаби" (Тель-Авив) сможет провести свой первый матч в Лиге Европы против греческого ПАОК в Салониках в среду, 24 сентября.

