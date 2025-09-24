FIFA рассматривает проект увеличения числа стран-участников чемпионата мира до 64

Международная федерация футбола (FIFA) рассматривает возможность увеличения числа участников чемпионата мира с 48 до 64 сборных, сообщает Ole.

Соответствующий проект представил президент Южноамериканской федерации футбола Алехандро Домингес. Вероятность того, что FIFA поддержит проект, оценивается как высокая.

Если проект будет утвержден, то число участников увеличат уже на чемпионате мира 2030 года.

Согласно проекту, команды будут разделены на 16 групп по четыре сборные в каждой. По две лучшие каждой из групп выходят в плей-офф и в дальнейшем ведут награды за медали по олимпийской системе.

Чемпионат мира по футболу в 2030 году впервые в истории примут шесть стран, игры будут проходить на трех континентах – Европе, Южной Америке и Африке, отмечает "Интерфакс-Спорт".

С 1998 по 2022 год в чемпионатах мира выступали по 32 сборные. На ЧМ-2026 в Канаде, Мексике и США впервые примут участие 48 национальных команд.