Футбол, премьер-лига Израиля. Победы Беэр-Шевы и Нетании

В матчах 20-го тура премьер-лиги, сыгранных в субботу, 24 января, "Апоэль" Беэр-Шева обыграл "Ирони" Кирьят-Шмона и вышел на первое место, а "Маккаби" (Нетания) нанес крупное поражение "Маккаби" (Хайфа).

Результаты матчей:

"Апоэль" Беэр-Шева – "Ирони" Кирьят-Шмона 3:2. У хозяев дубль оформил Элиэль Перец, у гостей дважды отличился Яир Мордехай.

"Маккаби" (Нетания) – "Маккаби" (Хайфа) 4:1.

"Апоэль" (Хайфа) – "Маккаби" Бней-Рейне 0:1.

"Ирони" Тверия – "Бней-Сахнин" 1:1.

Вечером 25 января ожидается матч "Ашдод" – "Бейтар" (Иерусалим). Завершающая игра 20-го тура пройдет в Ашдоде.