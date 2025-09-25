Пляжный футбол. Израильский клуб стал победителем World Winners Cup 2025
время публикации: 25 сентября 2025 г., 08:20 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 08:28
Второй год подряд победителем турнира по пляжному футболу World Winners Cup стала команда "Фальфала" (Кфар-Касем).
Турнир проходил на Сицилии.
В финале команда из Израиля победила "Наполи" 3:1.
В первом тайме Фадзини вывел итальянцев вперед 1:0.
Во втором тайме голы забили Амер, Моад и Джабарин.
"Рош А-Айн" занял пятое место в турнире.
