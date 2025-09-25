Чемпионат Европы по бейсболу. Израильтяне вышли в четвертьфинал

В Италии, Бельгии и Нидерландах проходит чемпионат Европы по бейсболу.

Сборная Израиля заняла третье место в группе В.

Израильтяне победили французов 8:4, проиграли сборным Великобритании 1:16 и Нидерландов 1:9.

В первом матче плэй-офф сборная Израиля победила швейцарцев 9:1.

Сегодня израильтяне в четвертьфинале сыграют со сборной Чехии.