x
25 сентября 2025
|
последняя новость: 08:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 сентября 2025
|
25 сентября 2025
|
последняя новость: 08:09
25 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Европы по бейсболу. Израильтяне вышли в четвертьфинал

Бейсбол
время публикации: 25 сентября 2025 г., 08:04 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 08:04
Чемпионат Европы по бейсболу. Израильтяне вышли в четвертьфинал
AP Photo/Marta Lavandier

В Италии, Бельгии и Нидерландах проходит чемпионат Европы по бейсболу.

Сборная Израиля заняла третье место в группе В.

Израильтяне победили французов 8:4, проиграли сборным Великобритании 1:16 и Нидерландов 1:9.

В первом матче плэй-офф сборная Израиля победила швейцарцев 9:1.

Сегодня израильтяне в четвертьфинале сыграют со сборной Чехии.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 сентября 2025

Чемпионат Европы по софтболу. Результаты израильтянок
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 августа 2025

Молодежный чемпионат Европы по бейсболу. Немцы разгромили сборную Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 августа 2025

Молодежный чемпионат Европы по бейсболу. Израильтяне проиграли чехам и австрийцам
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2025

Молодежный чемпионат Европы по бейсболу. Израильтяне проиграли британцам