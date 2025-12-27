x
27 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
27 декабря 2025
27 декабря 2025
27 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

"Реал" проиграл "Монако". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 27 декабря 2025 г., 08:59 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 08:59
"Реал" проиграл "Монако". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Tyler Tate

Завершился восемнадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует тель-авивский "Апоэль" (13 побед).

По 12 побед у "Валенсии", "Панатинаикоса" и "Барселоны".

"Маккаби" одержал 5 побед подряд и поднялся на 14-е место.

Монако (Франция) - Реал (Мадрид, Испания) 100:95

После 30 минут ничья 70:70.

Лучший игрок матча - защитник "Реала" Факундо Кампаццо (28 + 5 подборов + 10 передач + 3 перехвата).

Виртус (Болонья, Италия) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 94:97

Спорт
