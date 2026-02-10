Bloomberg: Венесуэла возобновила поставки нефти в Израиль

Как сообщает агентство Bloomberg, Венесуэла возобновила поставки нефти Израилю. Согласно публикации, поставки были прерваны несколько лет назад, однако предыдущий президент Уго Чавес разорвал все отношения с еврейским государством еще в 2009 году.

По информации агентства, первый груз в 470000 баррелей уже в пути, организацией перевозок занимается израильская компания "Базан". При этом отмечается, что о соглашении не было сообщено официально, поскольку Израиль не афиширует, откуда импортирует нефть.

Венесуэла обладает крупнейшими разведанными запасами нефти в мире, они составляют 300 миллиардов баррелей. В 2007 году президент Чавес национализировал отрасль, изгнав из страны западные компании. На отрасль были наложены американские санкции. После этого основным покупателем венесуэльской нефти стал Китай.

Ситуация изменилась после того, как США захватили 3 января 2026 года президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обвиненного в контрабанде наркотиков. Президент США Дональд Трамп заявил о возвращении в страну американских энергетических корпораций. Начались поставки нефти в США и Индию, которая заменила российские энергоносители на венесуэльские.

Новая глава государства Делси Родригес на следующий день после захвата Мадуро заявляла, что эта атака носит "сионистский оттенок". Однако она выразила готовность взаимодействовать с США. При этом Трамп отказал в поддержке лидеру оппозиции Марии Корине Мачадо, получившую Нобелевскую премию мира, на которую претендовал он сам.