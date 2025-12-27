x
27 декабря 2025
27 декабря 2025
27 декабря 2025
27 декабря 2025
Спорт

НБА. Дени Авдия набрал 29 очков и был близок к "трипл-даблу"

Баскетбол
НБА
время публикации: 27 декабря 2025 г., 08:08 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 08:08
НБА. Дени Авдия набрал 29 очков и был близок к "трипл-даблу"
AP Photo/Craig Mitchelldyer

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" проиграл "Лос-Анджелес Клипперс" 103:119.

Впервые в сезоне "Клипперс" выиграл три матча подряд.

Лучшим в составе хозяев был израильский форвард Дени Авдия (29 + 9 подборов + 9 передач).

Гости выиграли вторую половину матча 63:41.

Отличную игру провели лидеры "Клипперс" Джеймс Харден (34 + 6 передач) и Брук Лопес (31 + 5 подборов).

Спорт
