Поражения "Тендер" и "Лейкерс". Результаты матчей НБА
время публикации: 26 декабря 2025 г., 07:23 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 07:23
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сан-Антонио" третий раз за последние две недели победил "Тендер" 117:102.
Нью-Йорк Никс - Кдивленд Кавальерз 126:124
Джайлен Брунсон (Нью-Йорк) набрал 34 очка.
Последнюю четверть хозяева выиграли 42:28.
"Никс" победил, проигрывая в последней четверти 17 очков 86:103.
Оклпхома-Сити Тендер - Сан-Антонио Сперз 102:117
"Сан-Антонио" одержал восьмую победу подряд.
"Оклахома-Сити" потерпел второе домашнее поражение в сезоне.
Деаарон Фокс (Сан-Антонио) набрал 29 очков. Виктор Вембаньяма сделал "дабл-дабл" (19 + 11 подборов).
Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Мэверикс 126:116
Лидер "воинов" Стефен Карри набрал 23 очка.
Лос-Анджелес Лейкерс - Хьюстон Рокетс 96:119
Ссылки по теме