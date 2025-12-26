Поражения "Тендер" и "Лейкерс". Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сан-Антонио" третий раз за последние две недели победил "Тендер" 117:102.

Нью-Йорк Никс - Кдивленд Кавальерз 126:124

Джайлен Брунсон (Нью-Йорк) набрал 34 очка.

Последнюю четверть хозяева выиграли 42:28.

"Никс" победил, проигрывая в последней четверти 17 очков 86:103.

Оклпхома-Сити Тендер - Сан-Антонио Сперз 102:117

"Сан-Антонио" одержал восьмую победу подряд.

"Оклахома-Сити" потерпел второе домашнее поражение в сезоне.

Деаарон Фокс (Сан-Антонио) набрал 29 очков. Виктор Вембаньяма сделал "дабл-дабл" (19 + 11 подборов).

Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Мэверикс 126:116

Лидер "воинов" Стефен Карри набрал 23 очка.

Лос-Анджелес Лейкерс - Хьюстон Рокетс 96:119