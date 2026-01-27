Дерби в Тель-Авиве: "Апоэль" впервые за 12 лет обыграл "Маккаби"

"Апоэль" Тель-Авив одержал драматичную победу над "Маккаби" Тель-Авив в дерби премьер-лиги Израиля – 2:1, забив два мяча в добавленное время и прервав 12-летнюю безвыигрышную серию в противостоянии между клубами.

Счет открыл Дор Перец: на 32-й минуте полузащитник "Маккаби" вывел хозяев вперед. Однако в концовке "Апоэль" сумел вырвать победу: сначала Омер Альтман сравнял счет на 90-й минуте (в добавленное время), затем Чико Алвеш забил победный мяч на 90+4.

Первые четыре места турнирной таблицы (после 20 матчей):

1. "Бейтар" (Иерусалим) – 46 очков

2. "Апоэль" (Беэр-Шева) – 45 очков

3. "Маккаби" (Тель-Авив) – 36 очков

4. "Апоэль" (Тель-Авив) – 35 очков