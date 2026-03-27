Результаты матчей межконтинентальных стыковых матчей чемпионата мира

В финалы межконтинентального плэй-офф чемпионата мира по футболу вышли сборные Боливии и Ямайки.

Боливия - Суринам 2:1

На 48-й минуте Лиам ван Гелдерен )(Ваалвейк, Нидерланды) вывел сборную Суринама вперед.

На 72-й минуте Мойсес Панагуа (Видад, Касабланка) сравнял счет 1:1. На 79-й минуте Мигелито (Сантос) реализовал пенальти 2:1.

В решающем матче боливийцы встретятся со сборной Ирака.

Новая Каледония - Ямайка 0:1

Победный гол на 18-й минуте забил Бэйли Кадамартери (Рексхэм, Англия).

В финале сборная Ямайки сыграет с командой Демократической республики Конго.