Результаты матчей межконтинентальных стыковых матчей чемпионата мира
время публикации: 27 марта 2026 г., 10:14 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 10:20
В финалы межконтинентального плэй-офф чемпионата мира по футболу вышли сборные Боливии и Ямайки.
Боливия - Суринам 2:1
На 48-й минуте Лиам ван Гелдерен )(Ваалвейк, Нидерланды) вывел сборную Суринама вперед.
На 72-й минуте Мойсес Панагуа (Видад, Касабланка) сравнял счет 1:1. На 79-й минуте Мигелито (Сантос) реализовал пенальти 2:1.
В решающем матче боливийцы встретятся со сборной Ирака.
Новая Каледония - Ямайка 0:1
Победный гол на 18-й минуте забил Бэйли Кадамартери (Рексхэм, Англия).
В финале сборная Ямайки сыграет с командой Демократической республики Конго.
