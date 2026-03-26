Отборочный матч чемпионата мира. Турки обыграли сборную Румынии
время публикации: 26 марта 2026 г., 21:20 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 21:20
Турки вышли в финал стыковых матчей чемпионата мира Их соперник определится в матче Словакия - Косово.
Турки обыграли сборную Румынии 1:0.
Румыны в основном оборонялись. За весь матч они не нанесли ни одного точного удара, хотя несколько опасных моментов создали.
На 53-й минуте победный гол забил Ферди Кадыоглу (Брайтон энд Хоув).
