Отборочный матч чемпионата мира. Турки обыграли сборную Румынии

Турки вышли в финал стыковых матчей чемпионата мира Их соперник определится в матче Словакия - Косово.

Турки обыграли сборную Румынии 1:0.

Румыны в основном оборонялись. За весь матч они не нанесли ни одного точного удара, хотя несколько опасных моментов создали.

На 53-й минуте победный гол забил Ферди Кадыоглу (Брайтон энд Хоув).