Чемпионат Германии. Уроки правильной аренды. "Аугсбург" побеждает
время публикации: 28 февраля 2026 г., 12:06 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 12:06
В стартовом матче двадцать четвертого тура чемпионата Германии "Аугсбург" победил "Кельн" 2:0.
"Аугсбург" одержал третью победу подряд (и пятую в шести матчах) и поднялся на девятое место.
Под руководством Мануэля Баума команда неожиданно ожила. Вновь надежная игра в обороне и стремительные контратаки стали приносить результат.
На 55-й минуте счет открыл 20-летний Родригу Рибейру (15 января арендован у лиссабонского "Спортинга". Это его второй гол в 4 играх в Бундеслиге).
На 68-й минуте молодого португальца сменил Михаэль Грегорич (7 января арендованный у "Брондбю"). На пятой минуте компенсированного времени он сделал голевую передачу. Алексис Клод-Морис удвоил преимущество хозяев.
