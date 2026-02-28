Чемпионат Германии. Уроки правильной аренды. "Аугсбург" побеждает

В стартовом матче двадцать четвертого тура чемпионата Германии "Аугсбург" победил "Кельн" 2:0.

"Аугсбург" одержал третью победу подряд (и пятую в шести матчах) и поднялся на девятое место.

Под руководством Мануэля Баума команда неожиданно ожила. Вновь надежная игра в обороне и стремительные контратаки стали приносить результат.

На 55-й минуте счет открыл 20-летний Родригу Рибейру (15 января арендован у лиссабонского "Спортинга". Это его второй гол в 4 играх в Бундеслиге).

На 68-й минуте молодого португальца сменил Михаэль Грегорич (7 января арендованный у "Брондбю"). На пятой минуте компенсированного времени он сделал голевую передачу. Алексис Клод-Морис удвоил преимущество хозяев.