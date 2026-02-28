Футбол. Сенсация чемпионата Англии. "Волки" победили "Астон Виллу"
В стартовом матче двадцать восьмого тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" сенсационно обыграл "Астон Виллу" 2:0.
Команда Унаи Эмери во второй раз (за 26 игр Премьер-лиги) проиграла сопернику из зоны вылета.
"Астон Вилла" впервые с августа 2022 года проиграла команде, занимающей последнее место в Премьер-лиге.
Команда из Бирмингема занимает третье место, но по итогам тура ее может настичь "Манчестер Юнайтед".
На 61-й минуте мяч после удара Жоау Гомеша от перекладины отскочил в сетку 1:0. На 8-й минуте компенсированного времени отличился Родригу Гомеш.
