Футбол. Сенсация чемпионата Англии. "Волки" победили "Астон Виллу"

В стартовом матче двадцать восьмого тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" сенсационно обыграл "Астон Виллу" 2:0.

Команда Унаи Эмери во второй раз (за 26 игр Премьер-лиги) проиграла сопернику из зоны вылета.

"Астон Вилла" впервые с августа 2022 года проиграла команде, занимающей последнее место в Премьер-лиге.

Команда из Бирмингема занимает третье место, но по итогам тура ее может настичь "Манчестер Юнайтед".

На 61-й минуте мяч после удара Жоау Гомеша от перекладины отскочил в сетку 1:0. На 8-й минуте компенсированного времени отличился Родригу Гомеш.