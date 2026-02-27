x
27 февраля 2026
|
последняя новость: 16:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 февраля 2026
|
27 февраля 2026
|
последняя новость: 16:16
27 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Шахтер" против "Леха". Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций

Футбол
время публикации: 27 февраля 2026 г., 16:04 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 16:04
"Шахтер" против "Леха". Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
AP Photo/Gregorio Borgia

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций. Первые матчи состоятся 12 марта, ответные - 19.

Пары 1/8 финала:

Лех (Познань, Польша) – Шахтер (Донецк, Украина),

АЗ (Алкмаар, Нидерланды) – Спарта (Прага, (Чехия),

Кристал Пэлас (Лондон, Англия) – АЕК (Ларнака, Кипр),

Фиорентина (Флоренция, Италия) – Ракув (Ченстохова, Польша),

Самсунспор (Турция) – Райо Вальекано (Мадрид, Испания)Ю

Целье (Словения) – АЕК (Афины, Греция),

Сигма (Оломоуц, Чехия) – Майнц (Германия),

Риека (Хорватия) – Страсбур (Франция).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 февраля 2026

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 февраля 2026

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 февраля 2026

Лионель Месси забил победный гол. На него набросились болельщики
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 февраля 2026

Умер известный советский футболист Владимир Вебер