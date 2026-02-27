"Шахтер" против "Леха". Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
время публикации: 27 февраля 2026 г., 16:04 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 16:04
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций. Первые матчи состоятся 12 марта, ответные - 19.
Пары 1/8 финала:
Лех (Познань, Польша) – Шахтер (Донецк, Украина),
АЗ (Алкмаар, Нидерланды) – Спарта (Прага, (Чехия),
Кристал Пэлас (Лондон, Англия) – АЕК (Ларнака, Кипр),
Фиорентина (Флоренция, Италия) – Ракув (Ченстохова, Польша),
Самсунспор (Турция) – Райо Вальекано (Мадрид, Испания)Ю
Целье (Словения) – АЕК (Афины, Греция),
Сигма (Оломоуц, Чехия) – Майнц (Германия),
Риека (Хорватия) – Страсбур (Франция).
