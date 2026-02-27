Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
время публикации: 27 февраля 2026 г., 15:51 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 15:59
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Первые матчи состоятся 12 марта, ответные - 19.
Пары 1/8 финала:
Ференцварош (Будапешт, Венгрия) - Спортинг (Брага, Португалия),
Панатинаикос (Афины, Греция) - Бетис (Севилья, Испания),
Генк (Бельгия) - Фрайбург (Германия),
Сельта (Виго, Испания) - Лион (Франция).
Штутгарт (Германия) - Порту (Португалия),
Ноттингем Форест (Англия) - Мидтьюланд (Дания),
Болонья (Италия) - Рома (Италия),
Лилль (Франция) - Астон Вилла (Бирмингем, Англия).
