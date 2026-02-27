x
27 февраля 2026
27 февраля 2026
27 февраля 2026
последняя новость: 16:16
27 февраля 2026
Спорт

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Футбол
время публикации: 27 февраля 2026 г., 15:51 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 15:59
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
AP Photo/Gregorio Borgia

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Первые матчи состоятся 12 марта, ответные - 19.

Пары 1/8 финала:

Ференцварош (Будапешт, Венгрия) - Спортинг (Брага, Португалия),

Панатинаикос (Афины, Греция) - Бетис (Севилья, Испания),

Генк (Бельгия) - Фрайбург (Германия),

Сельта (Виго, Испания) - Лион (Франция).

Штутгарт (Германия) - Порту (Португалия),

Ноттингем Форест (Англия) - Мидтьюланд (Дания),

Болонья (Италия) - Рома (Италия),

Лилль (Франция) - Астон Вилла (Бирмингем, Англия).

