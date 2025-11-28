x
Спорт

Израильтянка Юлия Сачков стала победительницей чемпионата мира по кикбоксингу в Абу-Даби

Смешанные единоборства
время публикации: 28 ноября 2025 г., 11:16 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 11:24
Израильтянка Юлия Сачков стала победительницей чемпионата мира по кикбоксингу в Абу-Даби
Evlampiy98/Wikipedia

В Абу-Даби проходит чемпионат мира по кикбоксингу.

Израильтянка Юлия Сачков (весовая категория до 52 кг) во второй раз стала чемпионкой мира по кикбоксингу.

В финале она победила Клару Стрнадову (Чехия).

Напомним, египтянка Рауда Мохаммед отказалась от поединка с соперницей из Израиля.

В полуфинале Юлия Сачков победила украинку Дарину Иванову.

Юлия - чемпионка Европы, победительница Всемирных игр 2025 года.

Спорт
