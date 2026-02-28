Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" победила в "Дер Классико"
время публикации: 28 февраля 2026 г., 21:49 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 21:49
В матче двадцать четвертого тура чемпионата Германии "Бавария" в гостях победила дортмундскую "Боруссию" 3:2.
Отрыв "Баварии" от "Боруссии" увеличился до 11 очков.
Комментатор сказал "до матча надежды "Боруссии" на золото были призрачными, теперь исчезли совсем". Впрочем, до финиша 10 туров.
На 26-й минуте хозяева подали штрафной. Нико Шлоттербек отправил мяч в сетку 1:0.
На 54-й минуте Киммих делает пас вперед. Гнабри головой сбросил мяч в штрафную. Гарри Кейн сравнял счет 1:1. На 70-й минуте Кейн реализовал пенальти 1:2.
На 83-й минуте Забитцер сделал передачу в центр штрафной. Даниэль Свенссон отправил мяч в угол ворот 2:2.
На 87-й минуте Киммих нанес удар в "девятку" 2:3.
Ссылки по теме