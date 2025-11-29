Муай-тай. Израильтянин победил нокаутом в Литве
время публикации: 29 ноября 2025 г., 09:26 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 09:34
В Каунасе состоялся турнир ММА и муай-тай UTMA 15.
Израильтянин Агават А-Шем Гордон провел бой по правилам муай-тай.
Он во втором раунде нокаутировал литовско-ирландского бойца Науриса Бартошку.
До этого Гордон одержал две пбеды в турнирах ONE.
