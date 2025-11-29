x
Спорт

Муай-тай. Израильтянин победил нокаутом в Литве

Смешанные единоборства
время публикации: 29 ноября 2025 г., 09:26 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 09:34
Муай-тай. Израильтянин победил нокаутом в Литве
AP Photo/Bullit Marquez

В Каунасе состоялся турнир ММА и муай-тай UTMA 15.

Израильтянин Агават А-Шем Гордон провел бой по правилам муай-тай.

Он во втором раунде нокаутировал литовско-ирландского бойца Науриса Бартошку.

До этого Гордон одержал две пбеды в турнирах ONE.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
